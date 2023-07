https://fr.sputniknews.africa/20230708/lalgerie-recupere-deux-fusils-historiques-sur-le-point-detre-vendus-en-suisse-1060421041.html

L’Algérie récupère deux fusils historiques sur le point d’être vendus en Suisse

L’Algérie récupère deux fusils historiques sur le point d’être vendus en Suisse

Deux armes précieuses pour le patrimoine algérien ont été restituées en Suisse. Il s’agit d’objets datant du XIXe siècle et de l’époque ottomane qui allaient... 08.07.2023, Sputnik Afrique

L’ambassade d’Algérie à Berne a pu restituer deux fusils qui font partie du patrimoine algérien historique et culturel, comme l’indique l’instance dans un communiqué publié le 7 juillet sur son site.La première pièce est une arme du XIXe siècle qui était destinée à la vente aux enchères à Zurich, en Suisse.Selon l’ambassade, il s’agit d’un fusil à verrou en pierre de Miguelet "Moukahla d'apparat". Il est d'une longueur d'environ 160 cm, et est doté d'un canon rond damasquiné (longueur de 128,5 cm) en acier tordu décoratif avec rail de canon en relief, de calibre 15 mm et bouche canonnée.L’objet, qui a été présenté à la vente aux enchères par une entreprise suisse, appartenait à une famille de collectionneurs suisses, d’après un expert en armes anciennes chargé de ce dossier.De plus, l’ambassade algérienne a fait savoir qu’un autre fusil datant de l’époque ottomane "qui ne pourra qu’enrichir le patrimoine culturel de l’Algérie" a aussi été acquis.Sept pistolets déjà de retour au paysL’Algérie a déjà réussi à ramener sur son sol sept autres fusils remontant à l’époque ottomane, comme l’a annoncé en juin dernier le ministère de la Culture et des Arts dans un communiqué.Selon le texte, ces pièces ont été proposées aux enchères en ligne à Londres avant que l’État algérien intervienne pour les récupérer.

