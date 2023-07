https://fr.sputniknews.africa/20230708/la-defense-russe-inspecte-la-formation-de-militaires-au-maniement-des-chars-t-90-proryv--video-1060413422.html

La Défense russe inspecte la formation de militaires au maniement des chars T-90 Proryv – vidéo

Le maniement de chars, la formation à la tactique de combat et au secourisme… Le ministre russe de la Défense a contrôlé le déroulement de l’entraînement de... 08.07.2023, Sputnik Afrique

Le chef de la Défense russe a vérifié l’entraînement et le déroulement des exercices de conduite et de tir d’équipages de chars T-90M Proryv, a fait savoir ce 8 juillet l’instance.Selon la source, les militaires russes sous contrat sont formés sur des simulateurs interactifs modernes leur permettant de pratiquer tous les éléments de l’entraînement au combat.Les soldats ont noté les hautes performances des véhicules de combat, la précision des tirs et la facilité d'utilisation, comme l’a précisé le ministère russe.De plus, d’après la Défense, Sergueï Choïgou a inspecté le déroulement d’une formation pratique en matière d’entraînement tactique et spécialisé, médical, au maniement des armes à feu, de conduite de combat et d’équipements spéciaux, ainsi qu’une formation à la radiocommunication. Ce programme intensif dure 38 jours.Qui plus est, tous les exercices sur les terrains d'entraînement sont menés sous la direction d'officiers ayant une expérience du combat acquise au cours de l’opération militaire spéciale en Ukraine, a noté la source.Des unités motorisées, de chars et d'artillerie s'entraînent simultanément sur le champ de tir à l’aide d’un nouveau matériel militaire et d’un équipement moderne.Un char performantLe T-90M, impliqué dans l’opération spéciale, assure l'utilisation de nouvelles munitions de haute efficacité ainsi que de roquettes guidées qui permettent de détruire des chars et d'autres blindés de l'ennemi à une distance allant jusqu'à cinq kilomètres.La grande vitesse du T-90M, son économie de carburant et son autonomie de marche sont assurées par le moteur diesel d'une puissance de 1.130 chevaux-vapeur. Il est aussi doté d'une tourelle de combat avec un canon de 125 millimètres.L’armement est bien protégé, car la coque frontale et la tourelle sont recouvertes d'un blindage combiné avec une protection supplémentaire. En outre, un système de défense dynamique capable de résister aux missiles antichars les plus récents protège le véhicule des obus cumulés.En juin, le Président russe l’avait qualifié de meilleur au monde.

