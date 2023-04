https://fr.sputniknews.africa/20230426/un-char-russe-t-90m-detruit-un-char-ukrainien-avec-laide-dun-drone--video-1058856142.html

Un char russe T-90M détruit un char ukrainien avec l’aide d’un drone – vidéo

Un char russe T-90M détruit un char ukrainien avec l’aide d’un drone – vidéo

Un char ukrainien s'étant approché des positions russes dans le Donbass a été détruit par un char performant. Son moteur a été touché et a pris feu. Le tir a... 26.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-26T08:14+0200

2023-04-26T08:14+0200

2023-04-26T08:14+0200

donbass. opération russe

t-90

russie

char

défense

donbass

ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/1a/1058855298_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a9c443466d67ca2cdcaab3ed91f6239f.jpg

L'équipage d'un char T-90M Proryv de la région militaire de l'Ouest, se trouvant dans un emplacement à couvert, a détruit un char T-80 de l'armée ukrainienne qui s'était approché des positions russes dans le Donbass, a fait savoir à Sputnik le commandant d'une compagnie de chars.En accomplissant la mission assignée, les militaires russes ont atteint les positions couvertes et ont réalisé trois tirs, dont le dernier a touché le moteur de l'engin. Celui-ci a pris feu, et le char s'est consumé, a raconté l'officier.Selon lui, le tir a été corrigé grâce à un drone.Un char performantLe T-90M est doté d'une tourelle de combat avec un canon de 125 millimètres. Celui-ci assure l'utilisation de nouvelles munitions de haute efficacité ainsi que de roquettes guidées qui permettent de détruire des chars et d'autres blindés de l'ennemi à une distance allant jusqu'à cinq kilomètres.La grande vitesse du T-90M, son économie de carburant et son autonomie de marche sont assurées par le moteur diesel d'une puissance de 1.130 chevaux-vapeur.

russie

donbass

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

t-90, russie, char, défense, donbass, ukraine