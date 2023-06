https://fr.sputniknews.africa/20230617/la-defense-russe-inspecte-la-preparation-darmes-destinees-a-loperation-speciale-en-ukraine---video-1059985557.html

La Défense russe inspecte la préparation d’armes destinées à l’opération spéciale en Ukraine - vidéo

La réalisation des commandes d’État, les conditions de stockage des armements, l’organisation de la maintenance et des réparations… Le ministre russe de la... 17.06.2023, Sputnik Afrique

Le chef de la Défense russe a inspecté la préparation des équipements et des armes qui devront être envoyés dans la zone de l’opération spéciale en Ukraine, a fait savoir ce 17 juin l’instance.Sergueï Choïgou a ainsi visité une entreprise dans la région d’Omsk en Sibérie où sont fabriqués des chars et des systèmes de lance-roquettes multiples lourds.Selon la source, le ministre a été informé de l’organisation de l’entretien et de la réparation des armes blindées et des matériels automobiles, ainsi que de leur préparation en vue de leur envoi vers les unités militaires en cours de formation.En outre, M.Choïgou a vérifié l'organisation de la maintenance et de la réparation de routine de ces armes, le tout au dépôt de stockage de l'arsenal de missiles et d'artillerie.Les progrès de la réalisation des commandes d’ÉtatLes volumes de production ont été multipliés au cours des mois derniers, a indiqué le chef d'entreprise.D’après lui, tous les équipements ont été améliorés et se trouvaient déjà sur les plateformes ferroviaires en attendant d'être expédiés aux troupes.Le ministre a demandé à la direction de l’usine d’armement de continuer à augmenter la production des chars et systèmes de lance-roquettes multiples pour les besoins de l’armée russe.

