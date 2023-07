https://fr.sputniknews.africa/20230708/images-dinterpellations-lors-dune-marche-interdite-a-paris-contre-les-violences-policieres-1060426989.html

Images d’interpellations lors d’une marche interdite à Paris contre les violences policières

Images d’interpellations lors d’une marche interdite à Paris contre les violences policières

Interdite par la préfecture de Paris, une marche pour Adama Traoré décédé en 2016 après une arrestation, a réuni 2.000 personnes. L'un de ses frères, Youssouf... 08.07.2023, Sputnik Afrique

Au moins 2.000 personnes se sont rassemblées à Paris samedi après-midi, en mémoire d'Adama Traoré, malgré l'interdiction de la préfecture de police. Un rassemblement qui s'est tenu juste après les émeutes sans précédent ayant duré plusieurs jours partout en France après le meurtre d'un adolescent algérien par la police.La manifestation a eu lieu en présence d'Assa Traoré, soeur d'Adama et figure du combat contre les violences policières. Son frère est décédé peu après son arrestation par des gendarmes en juillet 2016.Malgré les demandes de dispersion et quelques verbalisations constatées par l'AFP, les manifestants -- au moins 2.000 selon l'agence d'information, scandant notamment "Justice pour Nahel" ou "Nique la police", sont ensuite partis en cortège, dans le calme, avant qu'Assa Traoré ne leur demande de se disperser "sans violence". Deux personnes ont été interpellées, dont Youssouf, l'un des frères d'Assa Traoré. Selon une source proche du dossier, il est accusé d'avoir "porté un coup" à une commissaire de police sur la place de la République. Selon cette même source, il a été blessé à l'oeil lors de son arrestation.Des images de son interpellation ont été relayée sur les réseaux sociaux. Plusieurs journalistes ont par ailleurs dénoncé , preuves en images à l'appui, avoir été violemment repoussés par des policiers en couvrant ces interpellations.Marches interditesLa préfecture de police avait interdit dans la matinée ce rassemblement non déclaré, car "présentant des risques de troubles à l'ordre public", en rappelant le "contexte tendu" et les "cinq nuits consécutives" de violences urbaines après le décès de Nahel M., 17 ans, tué par un policier lors d'un contrôle routier le 27 juin à Nanterre. Une enquête a été ouverte à l'encontre d'Assa Traoré, "organisatrice" du rassemblement interdit, a affirmé la PP dans un communiqué. Une trentaine de manifestations étaient organisées ce 8 juillet dans le pays dont à Nantes, à Strasbourg, à Bordeaux, à Dijon. A Lille, la manifestation a été interdite par la préfecture.

