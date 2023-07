https://fr.sputniknews.africa/20230708/paris-sort-de-ses-gonds-face-a-la-reaction-de-lonu-sur-les-emeutes-en-france-1060419087.html

Paris sort de ses gonds face à la réaction de l’Onu sur les émeutes en France

Paris sort de ses gonds face à la réaction de l’Onu sur les émeutes en France

Paris s’est dit dans l'incompréhension totale de la position de l’Onu ayant mis en exergue les éléments de racisme dans la police française, après le meurtre... 08.07.2023, Sputnik Afrique

Après que l’Onu a épinglé la France pour ces "problèmes de racisme" parmi ses forces de l’ordre, Paris a déclaré ne pas comprendre cette "accusation infondée".D’après Paris, l’Onu ferait plutôt mieux de manifester sa solidarité avec les victimes des émeutes:Violences oubliées, accusations "excessives" et "infondées"...Selon le communiqué, les violences survenues en France ces derniers jours avaient été "oubliées", alors que le sujet du racisme présumé au sein de la police française continue d'attirer l'attention de la communauté internationale.Paris tente de se justifier en affirmant que la lutte contre le racisme était une "priorité politique" et que toute manifestation de discrimination devait faire l'objet d'une enquête et être dûment sanctionnée.Les forces de l'ordre en France sont soumises à un sérieux "contrôle interne, externe et judiciaire" et tout usage de la force par la police et la gendarmerie est soigneusement réglementé et menacé de sanctions en cas de violation des règles, selon le communiqué."Grave problèmes de racisme"Précédemment, les Nations unies avaient demandé à la France de s'attaquer sérieusement au racisme et à la discrimination raciale au sein de la police, dans le contexte des émeutes provoquées par la mort d'un adolescent aux mains de policiers.Le mardi 27 juin, lors d'un contrôle routier à Nanterre, des policiers ont tiré à bout portant sur un jeune homme de 17 ans qui, selon les forces de l'ordre, avait refusé d'obtempérer. Des émeutes ont éclaté dans plusieurs villes de France au cours de la semaine.

