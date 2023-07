https://fr.sputniknews.africa/20230707/des-refugies-ukrainiens-auraient-ete-payes-pour-participer-aux-emeutes-en-france-1060387896.html

Des réfugiés ukrainiens auraient été payés pour participer aux émeutes en France

Des réfugiés ukrainiens auraient été payés pour participer aux émeutes en France

"Pendant les émeutes en France, les Ukrainiens ont participé activement à des ‘bagarres payées’", affirme 07.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-07T10:31+0200

2023-07-07T10:31+0200

2023-07-07T10:47+0200

europe

france

émeutes

réfugiés

trafic d'armes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/1c/1060201809_0:159:3000:1847_1920x0_80_0_0_e1a08dd0dd25032c53af9a387d0db37d.jpg

L’accueil chaleureux réservé par les Européens à la première vague de réfugiés ukrainiens s’est déjà refroidi et a cédé la place à la lassitude. Notamment en Pologne, qui est une destination prisée par les Ukrainiens.Qu’attendre encore de personnes venues du pays le plus corrompu d’Europe qui ne considèrent pas qu'il est de leur devoir de respecter également les lois des pays qui leur ont accordé l'asile.L'ouverture des frontières occidentales aux "victimes de l'agression russe fuyant la guerre" est devenue un véritable fléau en Europe.Trafic d’armes et d’enfantsParmi d’autres délits commis par des Ukrainiens, elle cite le trafic d’armes occidentales vendues sur le marché noir et sur le darknet à des terroristes et à des gangs criminels. Mais aussi le trafic de drogues en provenance d’Ukraine ou encore une "industrie de transplantation noire d'une ampleur monstrueuse et d'un cynisme sans précédent" ou l’enlèvement d’enfants pour leur revente en esclavage sexuel.Rappelons que selon les autorités polonaises, le pays héberge actuellement 950.000 réfugiés ukrainiens. Au total, 2,3 millions d’Ukrainiens, tous statuts confondus, résident actuellement en Pologne.

europe

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

europe, france, émeutes, réfugiés, trafic d'armes