Biden révèle ce qu'il a dit à Xi Jinping après son entrevue avec Poutine en mars

Biden révèle ce qu’il a dit à Xi Jinping après son entrevue avec Poutine en mars

Après la visite de Xi Jinping en Russie en mars dernier, Joe Biden a déclaré l'avoir ensuite averti de faire attention à ses contacts avec Moscou

Joe Biden a affirmé avoir prévenu Xi Jinping d’éventuelles conséquences après la rencontre de ce dernier avec Vladimir Poutine en mars dernier à Moscou, selon des extraits d’une interview relayée par CNN.Le Président américain a rappelé que "près de 600 entreprises américaines sont parties de Russie, tandis que la dépendance de l’économie chinoise des investissements occidentaux est aujourd’hui encore plus forte que celle de Russie".De ce fait, le leader chinois devrait alors "faire attention" car Pékin compte sur ces financements, selon Biden.Par la suite, il a conseillé à son homologue chinois, à deux reprises, d’être prudent.La visite de Xi Jinping à Moscou, la première après sa réélection pour le troisième mandat, s’est tenue du 20 au 22 mars. Les chefs d’État de Russie et de Chine ont convenu d’approfondir leur partenariat et ont signé une déclaration conjointe sur les sujets clés de la coopération russo-chinoise jusqu’en 2030.Dans le cadre de cette stratégie globale de coopération, les chefs-adjoint russe et chinois ont mené des consultations fin juin à Pékin. La Chine et la Russie ont fait part de leur intention de protéger leurs intérêts communs dans un contexte international "complexe et grave", a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères. De son côté, Moscou a noté que les parties avaient "hautement apprécié l'état actuel des relations russo-chinoises, confirmant leur volonté de travailler ensemble pour les renforcer constamment".

