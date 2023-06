https://fr.sputniknews.africa/20230625/pekin-et-moscou-veillent-sur-la-protection-des-interets-communs-face-a-un-contexte-mondial-grave-1060155479.html

Pékin et Moscou veillent sur la protection des intérêts communs face à un contexte mondial "grave"

Pékin et Moscou veillent sur la protection des intérêts communs face à un contexte mondial "grave"

La Chine et la Russie doivent protéger leurs intérêts communs dans un contexte international "complexe et grave", a déclaré le chef-adjoint de la diplomatie...

Au lendemain de l’insurrection armée avortée en Russie, Pékin a exprimé son soutien aux efforts de Moscou pour stabiliser la situation, indique la diplomatie russe dans un communiqué. La Chine a également réaffirmé son intérêt à la prospérité continue de la Russie. Un entretien entre les chefs-adjoints des diplomaties des deux pays a eu lieu ce 25 juin dans la capitale chinoise. Au cœur des consultations entre Ma Zhaoxu et Andreï Roudenko figuraient également la "promotion globale de la coopération bilatérale". Cette stratégie a été fixée par Vladimir Poutine et Xi Jinping lors de la visite de ce dernier à Moscou en mars. Globalement, "les parties ont hautement apprécié l'état actuel des relations russo-chinoises, confirmant leur volonté de travailler ensemble pour les renforcer constamment", toujours selon le communiqué du ministère russe. D’ailleurs, "les relations russo-chinoises sont dans la meilleure période de l'histoire", a précisé le diplomate russe, cité par Pékin. "Situation internationale complexe et grave"De son côté, la Chine estime qu’il faut se tenir côte-à-côte face à la turbulence internationale:Enfin, les deux pays "approfondissent continuellement la confiance politique mutuelle et renforcent la coopération pratique", conclut le ministère chinois.

