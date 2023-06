https://fr.sputniknews.africa/20230625/la-situation-autour-du-groupe-wagner-resolue-sans-nouvelles-pertes-selon-le-kremlin--1060143163.html

La situation autour du groupe Wagner résolue sans nouvelles pertes, selon le Kremlin

La situation autour du groupe Wagner résolue sans nouvelles pertes, selon le Kremlin

Le Kremlin a annoncé avoir réussi à régler la situation autour de la mutinerie lancée par le fondateur du groupe Wagner, Evguéni Prigojine, en évitant la... 25.06.2023, Sputnik Afrique

La situation autour des combattants du groupe de sécurité privé Wagner a été résolue sans nouvelles pertes, un accord a été conclu sur leur départ vers leurs camps permanents, a déclaré le 24 juin aux journalistes Dmitri Peskov, porte-parole du Président russe.Le 24 juin, des unités du groupe Wagner ont pris le contrôle du quartier-général du district militaire russe du Sud, à Rostov-sur-le-Don. Des groupes de personnes armées ont commencé à se déplacer dans les rues. Des points de contrôle ont été mis en place aux entrées et sorties de la ville.Mutinerie du groupe WagnerDes véhicules militaires et des blindés de Wagner sont arrivés à Rostov-sur-le-Don quelques heures après le partage de plusieurs enregistrements audio par la chaîne Telegram du fondateur de Wagner, Evguéni Prigojine. Celui-ci y a accusé l'armée russe d'avoir porté une frappe contre un point de déploiement des combattants de Wagner. Une affaire pénale a été ouverte contre Evguéni Prigojine pour appel à une mutinerie armée.Les autorités russes ont décrété le régime d'opération antiterroriste dans la capitale et sa région, ainsi que dans la région de Voronej. Des mesures de sécurité renforcée ont été prises dans plusieurs autres régions russes.DésescaladeLe 24 juin au soir, le service de presse du Président biélorusse a annoncé que M.Prigojine avait accepté de retirer ses combattants de Rostov-sur-le-Don et de les ramener vers leurs lieux de cantonnement. Selon le service de presse, une solution de la crise a été trouvée au terme d'entretiens entre le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko et le fondateur de Wagner, organisés avec l'accord du Président Poutine.Le Kremlin a promis de classer sans suite l'affaire pénale de M.Prigojine, le laissant partir pour la Biélorussie.

