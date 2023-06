https://fr.sputniknews.africa/20230624/fondateur-de-wagner-nous-faisons-demi-tour-et-nos-colonnes-repartent-1060139041.html

Fondateur de Wagner: "Nous faisons demi-tour et nos colonnes repartent"

Le fondateur du groupe de sécurité privé Wagner a annoncé que les soldats du groupe, qui se dirigeaient vers Moscou, faisaient "demi-tour et repartaient". 24.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-24T19:31+0200

2023-06-24T19:31+0200

2023-06-24T21:07+0200

Les soldats du groupe de sécurité privé Wagner regagneront leurs points de déploiement, a annoncé ce samedi 24 juin Evguéni Prigojine, fondateur du groupe, quelques heures après avoir lancé une marche d'unités de Wagner en direction de Moscou.Le service de presse du Président biélorusse avait précédemment annoncé que M.Prigojine avait accepté la proposition du Président biélorusse Loukachenko d'arrêter l'avancée de ses soldats sur le territoire russe et de prendre de nouvelles mesures de désescalade.Un combattant de Wagner a confié à Sputnik que son unité, qui est arrivée à Rostov-sur-le-Don, allait rentrer dans son camp situé dans la république populaire de Lougansk.Mutinerie et avancée en direction de MoscouLe 23 juin, plusieurs fichiers audio ont été publiés sur la chaîne Telegram d'Evguéni Prigojine. Ce dernier a affirmé que des camps arrières de Wagner auraient été attaqués et en a blâmé la direction militaire du pays. Le ministère russe de la Défense a rejeté les accusations, sur une frappe présumée contre Wagner, tout comme le Service fédéral de sécurité (FSB). Le FSB a ouvert une enquête pénale pour appel à une mutinerie armée. Il a également appelé les combattants de Wagner à désobéir aux ordres de Prigojine et à prendre des mesures pour l'interpeller. Vladimir Poutine a qualifié les actions des rebelles d'aventure criminelle, de "coup de poignard dans le dos" de la Russie et de trahison. Il a promis de prendre des mesures sévères contre ceux qui emploient des méthodes terroristes et le chantage.Afin de prévenir d'éventuels attentats, un régime d'opération antiterroriste a été décrété dans les régions de Moscou et de Voronej et dans la capitale du pays. Les mesures de sécurité ont été renforcées à Lipetsk, Nijni Novgorod, Briansk, Kirov, Koursk et dans d'autres régions.

