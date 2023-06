Ce que l'on sait de l'appel du patron de Wagner à la mutinerie armée

https://fr.sputniknews.africa/20230624/ce-que-lon-sait-de-lappel-du-patron-de-wagner-a-la-mutinerie-armee-1060125629.html

Au nom d'Evguéni Prigojine, fondateur du groupe Wagner, des messages et des vidéos ont été diffusés le 23 juin concernant une présumée frappe militaire russe contre ses "camps arrière". Des appels à rejoindre ses rangs, même pour les membres des forces armées régulières, ont également été relayés.Fake et provocationLe ministère russe de la Défense a démenti ces accusations:De son côté, le Comité antiterroriste russe a également qualifié de fausses les informations diffusées au nom du fondateur du groupe Wagner, en exigeant de "mettre fin immédiatement aux activités illégales".Enquête pénaleLe Service fédéral de sécurité russe (FSB) a ouvert une enquête pénale pour "appel à une mutinerie armée". Le crime est passible d’une peine allant de 12 à 20 ans de prison. Les déclarations d’Evguéni Prigojine sont un "coup dans le dos" pour les militaires russes, selon le FSB.Le service de sécurité a exhorté les combattants de Wagner à ne pas commettre d'erreurs, à ne pas exécuter les "ordres criminels" de leur patron et à prendre des mesures pour l’arrêter.Appel à faire preuve de prudenceLe général Sergueï Sourovikine a appelé le groupe Wagner à ne pas faire le jeu de l'ennemi, et à résoudre les problèmes de manière pacifique. Une telle provocation ne pouvait être faite que par des ennemis de la Russie, a lancé un autre général, Vladimir Alexeev.Dans la matinée du 24 juin, le ministère russe de la Défense a appelé les combattants de Wagner à faire preuve de sagesse et à prendre contact avec les représentants de la Défense ou les forces de l’ordre dès que possible. L’instance lui a promis de garantir leur sécurité.Une punition promise pour les organisateursIntervenant à ce sujet, Vladimir Poutine a jugé l’appel à l’insurrection de "coup de poignard dans le dos". Toute agitation interne en Russie constitue une menace mortelle pour l'État, pour la nation, et la réponse sera sévère, a précisé M.Poutine.Situation en RussieLe régime d’opération antiterroriste a été introduit à Moscou, dans la région de Moscou et celle de Voronej, frontalière de l’Ukraine. La situation y reste calme, tout comme ailleurs, y compris au sein de la proche région de Rostov. De nombreuses régions ont toutefois suspendu tous les rassemblements et les événements de masse.La sécurité a été renforcée dans plusieurs régions de Russie, ainsi que dans la capitale Moscou, ce samedi matin.

