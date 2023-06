https://fr.sputniknews.africa/20230624/poutine-qualifie-du-coup-de-poignard-dans-le-dos-la-tentative-de-division-de-la-societe-1060122412.html

Poutine qualifie l’appel à la mutinerie armée de "coup de poignard dans le dos"

Poutine qualifie l’appel à la mutinerie armée de "coup de poignard dans le dos"

Les organisateurs de la mutinerie armée ont trahi la Russie et seront punis, a assuré ce 24 juin le Président russe. Les forces armées ont reçu l'ordre de les... 24.06.2023, Sputnik Afrique

L’appel à la mutinerie armée est un "coup de poignard dans le dos", a déclaré Vladimir Poutine, tenant un discours au sujet de la situation du groupe Wagner ce 24 juin.Selon lui, les "organisateurs de l’émeute" trahi la Russie et seront punis.Toute agitation interne en Russie constitue une menace mortelle pour l'État, pour la nation, et la réponse sera sévère, a précisé M.Poutine.Les forces armées ont reçu l'ordre de neutraliser les organisateurs, a-t-il souligné.Vladimir Poutine a également indiqué qu'en tant que Président, il ferait tout pour défendre le pays et protéger l’ordre constitutionnel, la vie, la sécurité et la liberté des citoyens.En revanche, il a mis en valeur l’héroïsme des combattants du groupe Wagner qui participaient à l’opération spéciale. Selon lui, ceux qui ont organisé la mutinerie ont trahi leur nom et leur gloire.Enquête pénale pour appel à la mutinerieLe Service fédéral de sécurité russe (FSB) a ouvert une enquête pénale contre le patron du groupe Wagner pour appel à une insurrection armée, en vertu de l’article 279 du Code pénal. Ce crime est passible d’une peine allant de 12 à 20 ans de prison.Le ministère russe de la Défense russe avait précédemment qualifié de faux les messages et vidéos diffusés au nom d'Evguéni Prigojine sur une frappe présumée russe contre les positions de son groupe. De plus, le fondateur de Wagner a appelé tout le monde à rejoindre ses rangs, même les membres des forces armées.

