La Russe dépendante de la Chine? Poutine met les points sur les i

Dans une interview à la chaîne russe Rossiya 1, Vladimir Poutine a qualifié d’"envieux" plutôt que "sceptiques" ceux qui parlent d’une possible dépendance de la Russie vis-à-vis la Chine.Le Président a rappelé que ceux qui tentaient de monter la Chine contre l’Union soviétique ou la Russie et vice versa, avaient toujours été nombreux.Des échanges commerciaux en haussePlus tôt, dans une interview aux médias russes, Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, a annoncé que les échanges commerciaux russo-chinois s’élevaient à 185 milliards de dollars et devraient atteindre 300 milliards en 2024.La visite du Président chinois en Russie a duré deux jours. Le 20 mars à Moscou, Xi Jinping a eu une réunion informelle avec M.Poutine. Le lendemain, des négociations bilatérales ont eu lieu avec la participation des délégations.Au cours de cette visite, Moscou et Pékin ont signé une déclaration conjointe sur un plan de développement des domaines clés de la coopération économique russo-chinoise jusqu'en 2030.

