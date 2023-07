Insecte mortel: le drone russe "Taon" a été utilisé avec succès en Ukraine

https://fr.sputniknews.africa/20230707/insecte-mortel-le-drone-russe-taon-a-ete-utilise-avec-succes-en-ukraine-1060408700.html

Les militaires russes du groupement Sud ont détruit un poste d’observation ukrainien à l’aide de leur nouveau drone kamikaze "Taon" équipé d’une ogive OG7 V. 07.07.2023, Sputnik Afrique

Une piqûre venue du ciel. Le drone "Taon" a été utilisé par l’armée russe pour anéantir une position ukrainienne, a déclaré à Sputnik un officier du groupement de troupes Sud. Le drone a pu évoluer au crépuscule et a atteint sa cible grâce à un outil thermique malgré l’obscurité.Le "Taon" était équipé d’une ogive OG7 V durant l’opération. En temps normal, il peut transporter une charge de 4 kilogrammes. Le drone fonctionne sur le principe de pilotage en immersion (First-person view), dispose d’une caméra et d’une communication haut débit silencieuse. Les premiers lots de ces appareils sont déjà parvenus aux unités russes sur le front et les aéronefs commencent à être utilisés avec succès.Guerre des dronesLe conflit ukrainien a vu l’utilisation massive de drones, au point que certains observateurs comme Elon Musk en sont arrivés à parler de "Première Guerre des drones". L’armée russe peut compter sur des modèles de pointe comme l’Orion et bientôt le Sirius, mais elle capitalise surtout sur le Lancet, un drone suicide qui donne du fil à retordre aux troupes ukrainiennes.Kiev ne dispose pas de suffisamment d’armement occidental pour contrer les Lancet, avait d’ailleurs admis récemment Yuriy Sak, conseiller du ministre ukrainien de la Défense, dans unentretien au Telegraph. Les troupes ukrainiennes "manquent cruellement" d’équipements de brouillage pour faire face à ces drones, avait-t-il précisé.Des drones terrestres ont également été déployés en Ukraine, comme le Marker, un robot armé de missiles anti-chars.

