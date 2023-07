https://fr.sputniknews.africa/20230707/afrique-moyen-orient-europe-ces-destinations-finales-des-armes-livrees-a-lukraine--1060400517.html

Afrique, Moyen-Orient, Europe: ces destinations finales des armes livrées à l'Ukraine

Une part des armes qui coulent à flots vers l'Ukraine depuis l'Occident se retrouve sur le marché noir, selon les données communiquées par nombre de... 07.07.2023

Depuis le début de l’opération russe dans le Donbass, les pays occidentaux se sont mis à charger l’Ukraine d’armes. À eux seuls, les États-Unis ont annoncé lui en avoir livré pour 40 milliards de dollars.Le deuxième plus grand fournisseur est le Royaume-Uni, dont les livraisons se sont élevées fin mai 2023 à 5,9 milliards de dollars, selon Londres.Le Président polonais Andrzej Duda a récemment annoncé que son pays était le troisième plus grand fournisseur d’armes à l’Ukraine. Selon les autorités polonaises, depuis le début de l’opération russe, la Pologne a fourni à Kiev des armes et du matériel de guerre pour un montant supérieur à 1% du PIB .Le chef de délégation russe aux négociations de Vienne sur la sécurité et le contrôle des armements Konstantin Gavrilov signale que des armes occidentales livrées à l’Ukraine refont surface sur le marché noir.Selon l’ambassadeur russe auprès de l’Onu Vassili Nebenzia, les armes livrées par l’Occident à l’Ukraine ont été recensées dans des pays d’Europe et d’Afrique, grossissant les arsenaux de groupes criminels. En France, elles tirent déjàToujours selon Konstantin Gavrilov, les Européens ne comprennent pas qu’"ils jouent avec le feu" parce que ces armes peuvent tomber aux mains de terroristes.La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a déclaré fin mai que le département d’État devait retenir que les armes livrées à l’Ukraine se retrouvaient sur le marché noir d’où elles partaient en Europe et ailleurs.Jeudi 6 juillet, elle a affirmé que des armes remises à l’Ukraine étaient utilisées par des protestataires en France.

