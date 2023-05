https://fr.sputniknews.africa/20230528/les-armes-livrees-a-lukraine-par-la-finlande-revendues-en-ligne-selon-un-media-algerien-1059539076.html

Les armes livrées à l’Ukraine par la Finlande revendues en ligne, selon un média algérien

Les armes livrées à l’Ukraine par la Finlande revendues en ligne, selon un média algérien

Avant de devenir membre de l’Otan, la Finlande a déjà participé à la fourniture d’armes à l’Ukraine à hauteur d’un milliard de dollars. Et ce, malgré l’absence... 28.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-28T14:55+0200

2023-05-28T14:55+0200

2023-05-28T15:09+0200

donbass. opération russe

international

finlande

ukraine

livraisons d'armes

vente aux enchères

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103105/69/1031056950_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_17a78e48a5d5861ef8cfb4770d3a9c66.jpg

La Finlande a activement fourni des armes à l’Ukraine en violation de sa neutralité, un statut qui ne lui permettait pas de les livrer dans une zone de conflit, selon le site algérien MenaDefense.L’éventail de ces livraisons d’un montant de près d’un milliard de dollars est très large: le véhicule blindé de transport de troupes Sisu XA-185, des systèmes d’artillerie soviétiques (canons remorqués de 152 mm Guiatsint-B) et des munitions de fabrication finlandaise de 155 mm.MenaDefense fait également état de la fourniture de lance-grenades à main finlandais 66KES88 (une version du M72 américain) et d’armes antichars RAC 112 APILAS de production française.Des armes retrouvées dans la zone du conflit et ailleursLe site signale que la présence de ces lance-grenades a été constatée en Ukraine, mais aussi au-delà de la zone, en possession de groupes armés.Un 16e paquet d’aide "robuste" à l’étudeDébut mai, alors que la Finlande était au seuil de la formation d’un nouveau gouvernement, le ministre de la Défense sortant Antti Kaikkonen a déclaré que les négociations gouvernementales n’arrêteraient pas le prochain paquet d’aide à l’Ukraine.Il n’a pas dévoilé le contenu de ce nouveau paquet d’armes pour l’Ukraine – le 16e depuis le début du conflit - mais l’a qualifié de "robuste".Selon Kaikkonen, tous les espoirs pour les armes et les systèmes d'armes de l'Ukraine sont "constamment à l'étude" à condition de ne pas mettre en danger la défense de son propre pays.

finlande

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, finlande, ukraine, livraisons d'armes, vente aux enchères