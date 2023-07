https://fr.sputniknews.africa/20230706/larmee-russe-a-mis-la-main-sur-un-missile-britannique-storm-shadow-et-va-letudier-1060385126.html

L’armée russe a mis la main sur un missile britannique Storm Shadow et va l’étudier

L’armée russe a mis la main sur un missile britannique Storm Shadow et va l’étudier

Les forces russes ont extrait un missile Storm Shadow de la ligne de front et vont pouvoir l’analyser pour comprendre son fonctionnement. Le Royaume-Uni avait... 06.07.2023, Sputnik Afrique

Transfert de technologie involontaire? Un missile britannique Storm Shadow quasiment intact a pu être récupéré par les forces russes, a déclaré à Sputnik Dmitri Rogozine, ancien patron de l’agence spatiale russe Roscosmos.Le missile s’est écrasé sans subir de dommages conséquents et a pu être neutralisé grâce aux efforts de l’unité BARS-11. Il a été divisé en plusieurs parties, pour être transporté et évacué. Une opération qui aura tout de même pris deux jours.Les systèmes électroniques de très haut niveau utilisés dans le projectile ont résisté à la chute et vont désormais être analysés. Les résultats devraient permettre à la Défense russe de trouver des moyens plus efficaces de faire face aux Storm Shadow.Londres permet l’escaladeLe Royaume-Uni avait décidé de livrer des Storm Shadow à Kiev mi-mai. Cet approvisionnement en missiles longue portée avait été condamné par Moscou comme un acte "extrêmement hostile" ne pouvant mener qu’à une nouvelle escalade du conflit.Ces missiles d’une portée de 250 à 550 km pourraient servir à cibler le territoire russe, en particulier la Crimée, selon les données de la Défense russe. Une telle utilisation pourrait d’ailleurs être assimilée à une participation directe du Royaume-Uni dans le conflit, mettant Londres en très mauvaise posture, expliquait récemment à Sputnik Sergueï Tsékov, sénateur de Crimée.Ce 4 juillet, des Strom Shadow avaient frappé un dépôt pharmaceutique dans la région de Zaporojié.

