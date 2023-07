https://fr.sputniknews.africa/20230705/un-depot-pharmaceutique-dans-la-region-de-zaporojie-aurait-ete-vise-par-un-missile-storm-shadow-1060355682.html

Un dépôt pharmaceutique de la région de Zaporojié aurait été visé par un missile Storm Shadow

Un dépôt pharmaceutique de la région de Zaporojié aurait été visé par un missile Storm Shadow

Un village de la région de Zaporojié, où un entrepôt pharmaceutique a été détruit, a été apparemment pilonné par des missiles Storm Shadow, selon le Comité... 05.07.2023, Sputnik Afrique

Le personnel du Comité d’enquête russe dépêché sur les lieux de la destruction d’un dépôt de produits pharmaceutiques à Akimovka, dans la région de Zaporojié, estime que le village a été pilonné par des missiles franco-britanniques Storm Shadow.Leurs conclusions reposent sur l’étude des débris et fragments découverts, dont certains comportent des numéros de série.Tous les fragments seront envoyés à l’expertise pour définir exactement le type de projectiles.Les dégâts ont été filmés par Sputnik.Mardi 4 juillet à 10h du matin, les forces ukrainiennes ont frappé le village d’Akimovka, situé non loin de la ville de Melitopol.Quatre volontaires blessésVladimir Rogov, chef de file du mouvement civique "Nous sommes ensemble avec la Russie", a informé sur Telegram qu’un entrepôt pharmaceutique avait été détruit et quatre volontaires blessés. Deux d’entre eux sont dans un état grave.

