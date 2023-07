L’Algérie réduit davantage sa production de pétrole

"L’Algérie a décidé de réduire encore sa production de 20.000 barils par jour du 1er au 31 août 2023 dans le cadre des efforts communs entrepris par les pays de l’OPEP+ et en appui aux réductions supplémentaires prévues par l’Arabie saoudite et la Russie afin de soutenir la stabilité et l’équilibre des marchés pétroliers", a fait savoir le ministère algérien de l’Énergie et des Mines.