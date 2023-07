https://fr.sputniknews.africa/20230705/au-moins-un-mort-des-dizaines-de-blesses-dans-une-attaque-de-kiev-contre-makeievka-dans-le-donbass-1060340649.html

Au moins un mort, des dizaines de blessés dans une attaque de Kiev contre Makeïevka dans le Donbass

Au moins un mort, des dizaines de blessés dans une attaque de Kiev contre Makeïevka dans le Donbass

L'attaque perpétrée la nuit dernière sur la ville de Makeïevka, dans la région de Donetsk, a fait moins un mort et 36 blessés dont deux enfants. 05.07.2023, Sputnik Afrique

Dans la nuit de mardi à mercredi, les forces armées ukrainiennes ont de nouveau visé Makeïevka, ville satellitede Donetsk. Plusieurs frappes effectuées par un lance-roquettes multiple ont ciblé des quartiers résidentiels et des hôpitaux. Au moins une personne a été tuée, ont fait savoir les autorités.Plus de 40 autres personnes ont été blessées, dont deux enfants, selon le communiqué partagé par les autorités de la république populaire de Donetsk (RPD).Des ouvrages civils visés Neuf établissements de santé de la RPD ont été endommagés, précise le communiqué. L'armée ukrainienne pilonne régulièrement Donetsk et d'autres localités du Donbass depuis 2014, lorsque les habitants de l'est de l'Ukraine ont rejeté le coup d'État perpétré à Kiev. Des ouvrages civils sont systématiquement visés. Ainsi, début mars, un centre social pour enfants à Donetsk a été la cible de tirs. Heureusement, les plus jeunes ont été évacués à temps dans un abri.

