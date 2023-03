https://fr.sputniknews.africa/20230308/un-centre-pour-enfants-a-donetsk-vise-par-des-tirs-ukrainiens-1058133589.html

Un centre pour enfants à Donetsk visé par des tirs ukrainiens

À Donetsk, un centre pour enfants a été la cible de tirs du côté ukrainien. L’établissement compte 28 élèves. Heureusement, les enfants et leurs enseignants... 08.03.2023, Sputnik Afrique

L’armée ukrainienne a pilonné ce mercredi un centre social pour enfants à Donetsk. 28 enfants et leurs enseignants se trouvaient à ce moment-là dans le bâtiment. Heureusement, personne n’a été blessé, selon le maire de la ville, Alexeï Koulemzine.Sur Telegram, le fonctionnaire a également publié des photos montrant les dommages subis par le bâtiment: des vitres cassées et des trous dans le sol autour.Des enfants visés"[Voici les] conséquences d’un pilonnage du quartier Proletarsky de Donetsk. Des obus ennemis sont arrivés sur le Centre social pour enfants", a-t-il écrit.Les 28 enfants et les adultes ont été évacués à temps dans un abri, a ajouté le maire.Le 2 mars, un enfant a également été blessé par des saboteurs ukrainiens qui s’étaient introduits dans la région russe de Briansk. Deux civils russes ont été tués. Plus tard, on a appris que des Ukrainiens avaient frappé une maison de particuliers avec un lance-grenades dans le village de Souchany. Une femme et des enfants étaient à l'intérieur, couchés. La maison a pris feu, les occupants de la maison ont sauté par la fenêtre et se sont enfuis en rampant.

