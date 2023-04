https://fr.sputniknews.africa/20230402/lukraine-tire-sur-des-ouvrages-civils-a-melitopol-six-blesses-1058383003.html

L'Ukraine tire sur des ouvrages civils à Melitopol, six blessés

L'Ukraine tire sur des ouvrages civils à Melitopol, six blessés

L'artillerie ukrainienne a pilonné ce dimanche la ville de Melitopol. Selon les autorités, seuls des sites civils ont été visés. Six personnes ont été blessées... 02.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-02T14:35+0200

2023-04-02T14:35+0200

2023-04-02T14:35+0200

donbass. opération russe

ukraine

melitopol

tir

blessés

conflit ukrainien

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/02/1058382812_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ee131ba616e007903693c2110c64893.jpg

Lors des tirs réalisés ce dimanche par l'artillerie ukrainienne sur la ville de Melitopol, un immeuble a été endommagé. Le tir a également touché un dépôt de chemin de fer, indiquent les autorités municipales.Selon celles-ci, les tirs ont visé uniquement des ouvrages civils. Aucun site militaire ne se trouve à proximité des endroits concernés. Six personnes ont été blessées, toutes des civils, une femme est dans un état très grave. Les blessés ont été pris en charge par des médecins.Uniquement des civils touchésUne partie du toit et les vitres de l'immeuble ont été détruites, a fait savoir sur Telegram Vladimir Rogov, membre de l'administration de la région de Zaporojié.D'après lui, une partie des roquettes a été interceptée par la défense antiaérienne. Au total, trois roquettes ont touché la ville. Il s'agit de lance-roquettes HIMARS et Olkha.Les services techniques municipaux travaillent actuellement à rétablir le fonctionnement des systèmes d'approvisionnement en électricité et en gaz.

ukraine

melitopol

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, melitopol, tir, blessés, conflit ukrainien