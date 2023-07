https://fr.sputniknews.africa/20230704/un-nouveau-pas-de-lalgerie-sur-la-route-de-la-generalisation-de-langlais-1060322390.html

Un nouveau pas de l'Algérie sur la route de la généralisation de l’anglais

Après avoir introduit l'anglais à l'école primaire l'année dernière, l'Algérie pourrait l'adopter comme langue d'enseignement dans les universités à partir de...

L’Algérie, qui a opté pour le pluralisme linguistique sur tout le territoire, semble résolument engagée dans la généralisation de l’anglais comme langue d’enseignement, rapporte Algérie 360.Selon le média, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a décidé d’adopter l’anglais comme langue d’enseignement dans les universités dès la prochaine rentrée.Des inspections sur placeLe 1er juillet, le secrétaire général du ministère a demandé aux directeurs d’université, en application des instructions du ministre Kamel Beddari, d’organiser des réunions et de constituer des équipes pédagogiques à cet égard, avant les vacances d’été.Algérie 360 précise que le Comité national du suivi de la mise en œuvre du programme de formation des professeurs et doctorants en langue anglaise effectuera, au cours du mois de juillet, des visites sur le terrain pour évaluer le déroulement des préparatifs.Faire entrer l’Algérie dans la mondialisationLa présidence avait annoncé fin mai que la langue de Shakespeare serait enseignée dès la 3e année du primaire en Algérie, avec l’ouverture d’une spécialité de professeur d'anglais dans les écoles supérieures dès l’année scolaire 2023-2024.En juillet 2022, le Président Abdelmadjid Tebboune avait déjà prôné la généralisation de l’anglais afin de faire entrer l’Algérie dans la mondialisation.Dans la même logique, le ministère marocain de l’Éducation a récemment annoncé la généralisation de l’enseignement de l’anglais au collège.

