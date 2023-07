https://fr.sputniknews.africa/20230704/poutine-une-guerre-hybride-est-en-cours-contre-la-russie-1060320251.html

Selon Vladimir Poutine, les "forces extérieures" ont transformé l'Ukraine en huit ans en une "anti-Russie". Cela avait pour but de "remettre en cause la... 04.07.2023, Sputnik Afrique

"Une guerre hybride est en cours contre la Russie mais le pays fait face avec assurance aux sanctions et restrictions", a déclaré le Président russe ce mardi lors de la réunion en visioconférence de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS).Une nouvelle crise globale à l'horizonLes divergences géopolitiques dans le monde deviennent de plus en plus aigües, la sécurité se dégrade, a ajouté Vladimir Poutine.Ainsi, le risque d'une nouvelle crise globale augmente sur fond d'accumulation incontrôlée de dettes des pays industrialisés, de ségrégation sociale et de croissance de pauvreté à travers le monde, a-t-il poursuivi.L'OCS, en même temps, est attachée à la création "d'un ordre mondial équitable et multipolaire" "sous le rôle coordinateur de l'Onu", a souligné le chef de l'État. Le travail de l'Organisation de coopération de Shanghai se base sur cela, selon lui.L'une des tâches des membres de l'OCS est de maintenir la sécurité dans ces États et aux frontières. La Russie préconise également une coopération plus intense dans les domaines de l'investissement, des finances, de l'industrie, de l'énergie, des transports et des logistiques, mais aussi dans l'agriculture, les télécommunications, la digitalisation et les technologies de pointe, a noté M.Poutine.L'OCS, fondée en 2001, réunit la Chine, l'Inde, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Russie, le Tadjikistan, le Pakistan et l'Ouzbékistan. L'Iran les a rejoints ce 4 juillet.

