https://fr.sputniknews.africa/20230623/apres-les-brics-alger-envisage-de-rejoindre-a-lorganisation-de-cooperation-de-shanghai-1060106442.html

Après les BRICS, Alger envisage de rejoindre à l’Organisation de coopération de Shanghai

Après les BRICS, Alger envisage de rejoindre à l’Organisation de coopération de Shanghai

L'Algérie voudrait adhérer à l'Organisation de coopération de Shanghai (OSC), en tant que membre observateur, comme l’a fait savoir le chef de la diplomatie... 23.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-23T12:36+0200

2023-06-23T12:36+0200

2023-06-23T12:36+0200

international

afrique

maghreb

algérie

brics

organisation de coopération de shanghai (ocs)

adhésion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/04/06/1045444036_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cf527293a24a4b0c9db7709e34f50e26.jpg

Après avoir demandé officiellement l’adhésion aux BRICS (le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud) en novembre dernier, l’Algérie a exprimé la volonté de rejoindre l’Organisation de coopération de Shanghai (OSC). Une telle déclaration a été faite par le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, dans une interview accordée à l’agence italienne Nova.Il a aussi ajouté que son pays voudrait devenir membre d’une autre organisation intergouvernementale importante:D’après M.Attaf, selon la lecture stratégique du Président algérien, "un centre de gravité s’est formé en Asie centrale".Ce qu'est l'OCSL'Organisation de coopération de Shanghai (OSC) a été créée en 2001 pour favoriser la coopération politique, économique et sécuritaire. Elle comprend neuf pays: la Chine, l'Inde, le Pakistan, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et l'Iran.Trois autres pays disposent du statut d'observateur (la Biélorussie, la Mongolie, l’Afghanistan), alors que neuf États sont partenaires du dialogue de l’OCS (l’Azerbaïdjan, l’Arménie, l’Égypte, le Cambodge, le Qatar, le Népal, l’Arabie saoudite, la Turquie, le Sri Lanka).

afrique

maghreb

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique, maghreb, algérie, brics, organisation de coopération de shanghai (ocs), adhésion