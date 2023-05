"L'OCS a l'opportunité de devenir une mini-Onu idéale d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine"

https://fr.sputniknews.africa/20230505/locs-a-lopportunite-de-devenir-une-mini-onu-ideale-dasie-dafrique-et-damerique-latine-1059056653.html

Réunissant actuellement 8 pays, dont la Chine, l’Inde et la Russie, l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) a le potentiel de devenir une mini version... 05.05.2023, Sputnik Afrique

L’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) pourrait se transformer en une "organisation mondiale de la nouvelle ère", indique à Sputnik Robinder Sachdev, analyste indien en diplomatie géopolitique et économique, fondateur de l'Institut Imagindia. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OCS se réunissent actuellement en Inde.Dans cette vision, l’OCS "pourrait avoir un Conseil de sécurité, une Assemblée générale, voire créer une force de maintien de la paix". L’organisation serait ainsi "un modèle de mini-Onu, qui pourrait collaborer et aider l'Onu à relever les défis mondiaux".Selon Robinder Sachdev, l’OCS ainsi mondialisée peut avoir des membres non américains et non européens, avec des portes également ouvertes plus tard aux nations occidentales.Cependant, avant cet élargissement, l’OCS devra clarifier sa position concernant l’Occident, selon l’expert.De nouveaux membresL'élargissement de l'OCS est l'une des principales questions à l'ordre du jour du groupe qui se réunit ces 4 et 5 mai sur l’île indienne de Goa.Les ministres des Affaires étrangères des pays membres se penchent sur le projet de résolution du Conseil sur l'adhésion à l'OCS de l'Iran et devront examiner la demande de Minsk concernant une éventuelle adhésion accélérée de la Biélorussie. De plus, en marge de la réunion, des mémorandums doivent être signés sur l'octroi du statut de partenaire du dialogue au Bahreïn, au Koweït, à la Birmanie, aux Maldives et aux Émirats arabes unis.Créée en 2001, l’OCS comprend huit pays: la Chine, l'Inde, le Pakistan, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan.

