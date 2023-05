Lavrov en Inde pour parler de l’élargissement de l'Organisation de coopération de Shanghai

https://fr.sputniknews.africa/20230504/lavrov-en-inde-pour-parler-de-lelargissement-de-lorganisation-de-cooperation-de-shanghai-1059028597.html

Finalisation de l'adhésion de l'Iran et octroi du statut de partenaire du dialogue à plusieurs nouveaux pays, tel est l'agenda de la réunion des chefs des... 04.05.2023

2023-05-04T11:07+0200

2023-05-04T11:07+0200

2023-05-04T11:08+0200

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est arrivé ce jeudi sur l’île indienne de Goa pour participer à une réunion des chefs des diplomaties de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS). Il devrait également rencontrer ses homologues indien, chinois et pakistanais.Les ministres devront notamment préparer une réunion du Conseil des chefs d'État des pays membres de l'OCS, l'organe décisionnel suprême de l'organisation. Celle-ci devrait avoir lieu les 3 et 4 juillet à New Delhi, a annoncé la diplomatie russe.Un élargissement en vueLors des discussions, il sera notamment question de l'élargissement de l'OCS. Les participants approuveront le projet de résolution du Conseil sur l'adhésion à l'OCS de l'Iran et examineront la demande de Minsk concernant une éventuelle adhésion accélérée de la Biélorussie.En marge de la réunion, des mémorandums doivent être signés sur l'octroi du statut de partenaire du dialogue au Bahreïn, au Koweït, à la Birmanie, aux Maldives et aux Émirats arabes unis.Ce qu'est l'OCSL'Organisation de coopération de Shanghai a été créée en 2001 pour favoriser la coopération politique, économique et sécuritaire. Elle comprend huit pays: la Chine, l'Inde, le Pakistan, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. L'Iran y a adhéré en septembre 2022.Parmi les pays ayant le statut d'observateur ou de partenaire du dialogue de l'OCS figurent aussi l'Égypte et le Qatar. Fin mars, l'Arabie saoudite a annoncé avoir décidé de s'associer à l'OCS en tant qu'État "partenaire du dialogue".

