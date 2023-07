https://fr.sputniknews.africa/20230704/ces-pays-maghrebins-dans-le-top-10-des-plus-grands-producteurs-arabes-denergie-solaire-1060329057.html

Ces pays maghrébins dans le top 10 des plus grands producteurs arabes d’énergie solaire

Ces pays maghrébins dans le top 10 des plus grands producteurs arabes d’énergie solaire

Soucieux de diversifier les sources d’énergie et de réduire la dépendance aux hydrocarbures pour la production d’électricité, l’Algérie et le Maroc occupent... 04.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-04T14:58+0200

2023-07-04T14:58+0200

2023-07-04T14:58+0200

international

maghreb

monde arabe

algérie

maroc

énergie solaire

production

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0b/17/1057066119_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6fc6aaca4be056b90f9bdac3a81338dd.jpg

L’engagement de l’Algérie et du Maroc en faveur de la production d’énergie propre apporte ses fruits.Selon le dernier rapport d’Attaqa, ces deux pays maghrébins font partie des dix plus gros producteurs d’énergie solaire dans le monde arabe.Le rapport indique que dans la région l’intérêt porté aux sources d’énergie renouvelables tient à une participation à l’atteinte d’un objectif global, à savoir la neutralité carbone d’ici 2050 et la réduction de la consommation d’énergies fossiles.À la tête du classement d’Attaqa figurent les Émirats arabes unis, l’Égypte et la Jordanie.Le Maroc et l’Algérie occupent respectivement les cinquième et septième places.Le royaume chérifien a un exceptionnel potentiel solaire qui a permis de produire en 2022 près de 740 MW.Perspectives d’augmentationLa puissance totale des centrales solaires se trouvant à des stades de développement différents et qu’on se propose de lancer ces prochaines années est de quelque 13.538 MW.D’ici 2030, le Maroc compte pouvoir produire plus de 52% d’électricité grâce à des sources renouvelables.La production d’énergie photovoltaïque en Algérie a été de 454 MW l’année dernière, selon Attaqa.Le pays a franchi une étape importante dans la mise en œuvre de sa stratégie visant à produire 15.000 MW d’énergie solaire d’ici 2035 et à réduire la dépendance aux hydrocarbures pour la production d’électricité.Outre les trois premiers pays susmentionnés et l’Algérie et le Maroc, le classement compte également le Qatar, Oman, l’Arabie saoudite, le Koweït et la Mauritanie.

maghreb

algérie

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, maghreb, monde arabe, algérie, maroc, énergie solaire, production