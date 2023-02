https://fr.sputniknews.africa/20230202/lune-des-plus-grandes-centrales-solaires-bientot-en-service--1057803941.html

L’une des plus grandes centrales solaires bientôt en service

Une centrale solaire construite sur 20km dans le désert, prévoit de desservir environ 160.000 ménages. 02.02.2023, Sputnik Afrique

L’une des plus grandes centrales solaires au monde sera bientôt mise en service aux Émirats arabes unis, a annoncé le 31 janvier la compagnie EDF Renouvelable.La centrale, nommée Al Dhafra, "a commencé à produire ses premiers kilowattheures en fin d'année dernière et devrait être mise en service avant l'été", a indiqué un responsable de la compagnie.Le projet se fera en plein désert, sur une surface de 20 km, au sud d’Abou Dhabi. Il a comme finalité de donner de l’énergie à 160.000 toits en produisant 2,1 gigawatts.Les Émirats détiennent 60% des partsUne collaboration se fera entre TAQA et Masdar, des compagnies publiques émiraties, le chinois Jinko Power Technologie ainsi que le français EDF pour la réalisation de ce projet. TAQA et Masdar détiennent 60% des parts et les 40% restants appartiennent au français ainsi qu’au chinois.

