Un nouveau destroyer iranien dernier cri sera doté de missiles hypersoniques

Un nouveau destroyer iranien dernier cri sera doté de missiles hypersoniques

La flotte du Nord iranienne s'apprête à recevoir un nouveau destroyer Damavand-2 doté de missiles hypersoniques, annonce la chaîne Press-TV en se référant au... 03.07.2023

Le nouveau destroyer iranien Damavand-2 sera équipé de missiles hypersoniques, a annoncé le commandant de la Marine de la République islamique d’Iran, Shahram Irani, cité par la chaîne Press-TV.Le bâtiment devra rejoindre la flotte du Nord, basée en mer Caspienne, "dans les prochains jours", a précisé le contre-amiral.Et d’ajouter que "tous les équipements de défense installés sur le destroyer Damavand-2 sont complètement actualisés".Le navire, de fabrication 100% iranienne, dispose d’un lanceur de missiles de croisière anti-navire et d’un canon de 76 mm, selon les images relayées par Press-TV.Construit plus rapidement que prévuCe nouvel engin de la flotte iranienne a été fabriqué dans des délais très serrés, à la différence des trois précédents navires, a déclaré Manouchehr Alipour, conseiller du ministre iranien de la Défense pour les industries maritimes et directeur adjoint de l'Organisation des industries maritimes (MOI).Il a fallu 12 ans pour construire le premier destroyer de classe Jamaran et huit ans pour le deuxième, Damavand-1. Le suivant, baptisé Dena, a été livré à la Marine après six ans, a-t-il rappelé.La raison de cette réduction des délais s’explique par le fait que la Marine iranienne est devenue autosuffisante dans la conception et l'ingénierie des navires de surface et de sous-marins ainsi de leurs équipements, a conclu le responsable iranien.Les caractéristiques performantes du Damavand-2 ont pu aussi être atteintes grâce aux efforts conjoints du ministère de la Défense, de la Marine iranienne et des entreprises spécialisées.Le navire Damavand-2 appartient à la classe des destroyers Jamaran, dont le premier a été reçu par la Marine iranienne en 2010. Le prédécesseur du Damavand-2, le destroyer Damavand-1, faisait 100 mètres de long et pesait plus de 1.300 tonnes. Il a officiellement rejoint la flotte du Nord de la Marine iranienne en mars 2015.

