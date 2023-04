https://fr.sputniknews.africa/20230420/larmee-iranienne-sequipe-de-200-nouveaux-drones-strategiques-1058736835.html

L'armée iranienne s'équipe de 200 nouveaux drones stratégiques

L’armée iranienne s’équipe de 200 nouveaux drones stratégiques

Les forces armées iraniennes se sont dotées d'au moins 200 drones à long rayon d'action armés de munitions air-air et air-sol et de bombes intelligentes

2023-04-20

2023-04-20T20:02+0200

2023-04-20T20:02+0200

Plus de 200 drones de fabrication iranienne ont été remis à l’armée du pays le 18 avril en présence du commandant des Forces armées Abdorrahim Mousavi et du ministre iranien de la Défense Mohammad Reza Ashtiani, relate l'agence de presse officielle iranienne IRNA.Ces appareils sans pilote à long rayon d’action ont été développés et produits par le ministère iranien de la Défense en coopération avec les forces armées pour mener des missions de surveillance, d’interception et de combat, précise IRNA.Le rapport indique que parmi les nouveautés figurent des drones kamikazes Arash, des drones multirôles Ababil-5 et Ababil-4, des drones de combat Karrar et d'autres véhicules embarqués à décollage et atterrissage verticaux.Caractéristiques des dronesSelon IRNA, les systèmes de mouvement, de navigation et de contrôle des nouveaux drones ont subi des changements par rapport aux versions précédentes de ces appareils.De plus, les nouveaux drones sont équipés de systèmes air-air et air-sol, de bombes intelligentes et peuvent de se camoufler.Le 10 avril, l’agence de presse iranienne Tasnim avait annoncé que le pays avait testé le drone Meradj-532, capable de parcourir 450 km .

