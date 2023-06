Les missiles hypersoniques Zirkon déployés sur toutes les nouvelles frégates et corvettes russes

https://fr.sputniknews.africa/20230622/les-missiles-hypersoniques-zirkon-deployes-sur-toutes-les-nouvelles-fregates-et-corvettes-russes-1060087882.html

La marine russe équipera nombre de ses nouveaux navires de combat de missiles hypersoniques Zirkon, selon son commandant en chef. Cependant, les missiles de... 22.06.2023, Sputnik Afrique

Toutes les frégates et corvettes en construction ou nouvelles seront armées de missiles hypersoniques Zirkon, a déclaré à Sputnik le commandant en chef de la marine russe, Nikolaï Evmenov.Cependant, la marine ne renonce pas aux missiles de croisière Kalibr et Onyx malgré le fait que les bâtiments recevront de nouveaux armements, a-t-il précisé lors du salon naval international de Kronstadt, tenu les 21-25 juin à Saint-Pétersbourg.Selon le haut gradé, ces projectiles ont prouvé leur grande fiabilité.Des missiles volant à une vitesse de 10.000 km/hD’après les données officielles, la frégate de la flotte du Nord Amiral Gorchkov a été le premier navire à avoir testé des missiles furtifs Zirkon.D’une portée de 1.000 kilomètres, ils peuvent voler à une vitesse d’environ 11.025 km/h (Mach 9) et jusqu’à 30-40 kilomètres d’altitude.Comme l’a noté la Défense russe, le Zirkon est le premier missile hypersonique de croisière au monde capable d’effectuer un vol aérodynamique prolongé en manœuvrant dans l’atmosphère grâce à son propre moteur. Il peut frapper des cibles maritimes et terrestres.En février dernier, Vladimir Poutine avait annoncé que les livraisons massives de missiles hypersoniques Zirkon basés sur la mer aux forces russes commenceraient en 2023.

