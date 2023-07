https://fr.sputniknews.africa/20230703/israel-dit-quand-il-tranchera-le-statut-du-sahara-occidental-1060309159.html

Israël dit quand il tranchera le statut du Sahara occidental

Israël dit quand il tranchera le statut du Sahara occidental

La décision d’Israël au sujet du Maroc et du Sahara occidental pourrait être annoncée au Forum du Néguev, a priori cet automne, indique le chef de la... 03.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-03T17:10+0200

2023-07-03T17:10+0200

2023-07-03T17:10+0200

international

israël

maroc

sahara occidental

statut

états-unis

souveraineté

revendications

eli cohen

émirats arabes unis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103698/53/1036985329_0:324:2979:2000_1920x0_80_0_0_0a2c16a394dec7d6c112c0aae3a89445.jpg

L’Israël prendra sa décision concernant le statut du Sahara Occidental à l’automne, d’après l’annonce faite le 3 juillet par le ministre israélien des Affaires étrangères lors d’un point de presse.Cet événement devrait se tenir à Rabat en septembre ou octobre, selon lui.Plus tôt, fin juin, le président du Parlement israélien, Amir Ohana, avait déclaré au cours de sa visite au Maroc qu’Israël annoncerait bientôt son support aux revendications de Rabat à la souveraineté sur la région du Sahara occidental, toujours vue par l’Onu comme un territoire non autonome dont le statut reste à déterminer.Depuis la normalisation de leurs relations diplomatiques en 2020, le Maroc et Israël accélèrent leur coopération dans plusieurs domaines. Dans le cadre de leur accord négocié par les États-Unis, le Président américain de l'époque, Donald Trump, avait accepté de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.Pour autant, l'administration de Joe Biden a plus tard déclaré qu'elle réexaminerait cette décision.Objectifs du Forum du NéguevLa création du Forum du Néguev a été annoncée le 27 juin 2022 par les hauts responsables des ministères des Affaires étrangères du Maroc, des États-Unis, des Émirats arabes unis, de Bahreïn, d’Israël et de l’Égypte.Selon le ministère israélien, le Forum serait dédié à faire suite au Sommet du Néguev, qui s’était tenu fin mars 2022, où les pays participants avaient jeté les bases d’une coopération régionale.Patronné par les États-Unis, ce Forum doit prendre la forme d’un comité de pilotage et d’une organisation régionale comprenant une présidence tournante et un sommet annuel.Prévu initialement pour l’été 2023, l’événement a été décalé par le Maroc. Le 23 juin, le chef de la diplomatie marocaine a annoncé son report en raison d’"un contexte politique". Notamment, il a souligné que Rabat avait "rejeté la récente décision du gouvernement israélien d’étendre les activités de colonisation en Cisjordanie".

israël

maroc

sahara occidental

états-unis

émirats arabes unis

bahreïn

égypte

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, israël, maroc, sahara occidental, statut, états-unis, souveraineté, revendications, eli cohen, émirats arabes unis, bahreïn, égypte, diplomatie, ministère israélien des affaires étrangères