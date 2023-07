https://fr.sputniknews.africa/20230703/ce-pays-montre-une-hausse-continue-record-de-ses-achats-de-petrole-russe-1060314007.html

Ce pays montre une hausse continue record de ses achats de pétrole russe

Ce pays montre une hausse continue record de ses achats de pétrole russe

En juin, la Russie a augmenté ses livraisons d’hydrocarbures en Inde jusqu’au record de 2,2 millions de barils par jour, relate Bloomberg, citant l’analyste en... 03.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-03T22:57+0200

2023-07-03T22:57+0200

2023-07-03T22:57+0200

international

russie

inde

importations de pétrole

hausse

arabie saoudite

irak

économie

relations économiques

bloomberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102040/89/1020408903_0:174:3000:1862_1920x0_80_0_0_a2bd1eac6cc5bdaba923bbaee737b211.jpg

Les achats par l’Inde d’or noir en provenance de Russie affichent une hausse impressionnante depuis dix mois consécutifs, constate Bloomberg, s’appuyant sur les données de l’expert du groupe Kpler Viktor Katona.En juin, les volumes des livraisons de carburants russes ont battu un record de 2,2 millions de barils par jour.D’ailleurs, en mai, ces importations indiennes ont dépassé celles cumulées provenant d’Arabie saoudite et d’Irak, revenues respectivement à 745.000 barils par jour pour Riad et à 835.000 barils par jour pour Bagdad.Selon Kpler, l’Inde a importé en mai dernier 1,96 million de barils de pétrole russe, soit 15% de plus par rapport au mois précédent, couvrant ainsi près de la moitié de ses besoins.Bloomberg qualifie cette augmentation de stupéfiante, étant donné que jusqu’à 2022, la part des approvisionnements indiens en pétrole russe était inférieure à 2%.En même temps, Bloomberg présume que cet accroissement pourrait être perturbé par des problèmes liés à l’infrastructure puisque, selon l’agence, certaines raffineries en Inde ne sont pas conçues pour traiter le pétrole à teneur élevée en soufre propre à la marque russe Urals, mais sont adaptées au pétrole plus léger du Moyen-Orient.Les ventes de pétrole russe en pleine hausse malgré les sanctionsAu premier trimestre 2023, le géant pétrolier russe Rosneft, malgré la détérioration de l’environnement extérieur, a réussi à accroître la production aussi bien d’hydrocarbures liquides que de gaz.En cette période, la société a fait état d’une augmentation de 45,5% de ses bénéfices nets par rapport au quatrième trimestre 2022. Ceux-ci ont atteint 323 milliards de roubles (4 milliards de dollars).L'Inde, troisième importateur mondial de pétrole brut, a augmenté ses achats en Russie peu après le début de l'opération militaire de Moscou en Ukraine et les sanctions occidentales qui s’en sont ensuivies. New Delhi a souligné à plusieurs reprises que la sécurité énergétique était sa priorité absolue. Il a choisi de ne pas céder aux pressions occidentales et a continué à s'approvisionner auprès de Moscou, même après l'entrée en vigueur du plafonnement des prix du G7 sur le pétrole russe à la fin de l'année dernière.

russie

inde

arabie saoudite

irak

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, inde, importations de pétrole, hausse, arabie saoudite, irak, économie, relations économiques, bloomberg