Un barbecue réduit en cendres près d'un hectare de forêt en Algérie

En Algérie, un incendie a ravagé une partie d’une forêt dans la wilaya de Saïda, a annoncé le 1er juillet la protection civile.Le feu est parti suite à une manipulation imprudente lors d’un barbecue fin juin, selon des informations préliminaires.Au total, environ 0,8 hectare de la forêt de Tavernet a brûlé, est-il précisé.Le reste a pu être sauvé par les pompiers. L’armée nationale populaire a mis en place une surveillance continue pour éliminer tout risque résiduel. La gendarmerie et les services forestiers ont été également mobilisés.Une enquête a été ouverte pour examiner les circonstances de l’affaire et identifier les coupables qui seront ensuite traduits en justice.Les forêts en dangerLes forêts algériennes représentent un patrimoine naturel pourtant en grand danger. La tendance vers une sécheresse prolongée est en cause, renforcée par les activités humaines et animales, selon une étude réalisée en 2018 par le Bureau national d’études du développement rural (Bneder), placé sous la tutelle du ministère de l’Agriculture.Parmi les grandes menaces figurent notamment les feux de forêt et la déforestation. La conservation des espaces boisés représente ainsi un dossier qui revient sur le devant de la scène en Algérie à chaque période estivale, notait l’Algérie Part en 2021.

