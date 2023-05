https://fr.sputniknews.africa/20230509/livraison-de-bombardiers-deau-russes-a-lalgerie-les-conditions-concertees-1059134466.html

Livraison de bombardiers d'eau russes à l'Algérie: les conditions concertées

Les conditions des prochaines livraisons de quatre avions russes anti-incendie Be-200 ont été approuvées par Moscou et Alger. La commande avait été passée en... 09.05.2023, Sputnik Afrique

La Russie et l'Algérie ont concerté les dispositions relatives aux livraisons à Alger de quatre avions russes anti-incendie polyvalents Beriev Be-200 Altaïr, a fait savoir dimanche l'ambassade russe en Égypte.L'Algérie avait commandé quatre de ces appareils pour une utilisation civile et militaire mixte après les importants feux de forêt de 2021.Des livraisons à venir"L'armée de l'air algérienne a publié des photos d'un Be-200 de fabrication russe lors d'un entraînement d'équipage. Notre pays fournira quatre avions amphibies géants à l'Algérie pour lutter contre les incendies de forêt dévastateurs", a indiqué l'ambassade sur Telegram. Alger devrait recevoir deux Be-200SE d’ici l’été et deux autres prochainement. Les hydravions seront pilotés par des équipages algériens, et leur entretien assuré par des ingénieurs locaux qui ont accompagné leur construction en Russie. Début avril, le constructeur a publié sur Telegram des photos montrant l’assemblage du fuselage d'un bombardier d’eau dans le sud de la Russie.

