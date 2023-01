Le premier avion bombardier d’eau russe bientôt en service en Algérie – photo

https://fr.sputniknews.africa/20230105/le-premier-avion-bombardier-deau-russe-bientot-en-service-en-algerie--photo-1057507433.html

Un premier avion bombardier d’eau, destiné à lutter contre les incendies, à l’intervention maritime et au transport de personnel, sera livré prochainement à... 05.01.2023, Sputnik Afrique

L’Algérie aura bientôt son premier avion bombardier d’eau russe afin de contribuer à la lutte contre les feux de forêt, selon le site spécialisé en questions militaires Mena Defense.Ce premier appareil, un Beriev BE 200ES, a fini sa campagne de tests de vol.Une photo, provenant de l’usine de la ville russe de Taganrog, a été diffusée le 4 janvier.D’après la source, l’hydravion fait partie d’un lot de quatre appareils commandés par l’Algérie pour une utilisation mixte civile et militaire.La version ES est la plus récente produite par la société avec un cockpit full glass (tout écran pour les instruments de pilotage) et une tropicalisation des équipements, note-t-elle.Il s’agit d’un avion-multimission qui peut servir à l’intervention maritime, dans la recherche et le sauvetage, ainsi que pour le transport de personnel ou comme cargo.De plus, Alger a déjà pu tester en situation réelle le BE 200 lors de l’été 2022 après l’affrètement d’un appareil du ministère russe des Situations d’urgences.L’appareil qui a été affrété entre le 15 juin et le 1er septembre 2022 avait effectué 45 missions de largage d’eau contre des feux de forêt qui se sont déclenchés dans 13 wilayas. Il y a eu en tout 140 largages effectués par ce seul avion et plus de 800 tonnes d’eau déversées contre les incendies.Quatre avions attendusD’ici l’été 2023, l’Algérie devrait disposer de deux Beriev BE 200SE. Deux autres appareils viendront renforcer la flotte prochainement.Il est à noter que ces hydravions seront pilotés par des équipages algériens, et leur entretien assuré par des ingénieurs locaux qui ont accompagné leur construction en Russie.

