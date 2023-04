https://fr.sputniknews.africa/20230406/lavion-amphibie-be-200-en-pleine-construction-en-russie--photos-1058423187.html

L’avion amphibie Be-200 en pleine construction en Russie – photos

L’avion amphibie Be-200 en pleine construction en Russie – photos

L’assemblage du bombardier d’eau russe Be-200 a été immortalisé par son constructeur. Les images ont été prises depuis l’aéronef même. Pour rappel, l'Algérie a... 06.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-06T16:13+0200

2023-04-06T16:13+0200

2023-04-06T16:13+0200

international

russie

algérie

avion

avion bombardier d'eau

beriev aircraft company

avions amphibies

construction

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/08/0f/1055853401_0:0:1764:992_1920x0_80_0_0_05bc644642fa5e87575cf77985fa58a1.jpg

Le consortium aéronautique russe OAK a publié sur sa chaîne Telegram des photos montrant l’assemblage du fuselage d'un avion bombardier d’eau Beriev Be-200. Il est en cours de construction dans une usine de Taganrog, dans le sud du pays.Selon le site spécialisé en questions militaires Mena Defense, l’avion est probablement destiné à être fourni à l’Algérie avant la fin de l’année.Plusieurs équipages algériens sont en train de se former au pilotage et aux manœuvres d’extinction de feu en Russie, a indiqué le média. Des instructeurs chevronnés de Beriev et du ministère des Situations d’urgences les aident.Le premier appareil bientôt en serviceAprès les importants feux de forêt de 2021, le ministère algérien de la Défense nationale a passé une commande de quatre avions bombardiers d’eau Be-200 à la Russie.Ils sont destinés à une utilisation civile et militaire mixte.En février 2022, le Complexe scientifique et technique Beriev de Taganrog, qui fait partie du groupe public Rostec, a commencé à fabriquer des pièces de Be-200ChS pour l’Algérie.Mena Defense précise que le premier avion bombardier sera livré dans les prochains jours.

russie

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, algérie, avion, avion bombardier d'eau, beriev aircraft company, avions amphibies, construction