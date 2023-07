https://fr.sputniknews.africa/20230702/instrumentalisation-de-la-science-bangui-denonce-un-rapport-damericains-sur-la-mortalite-1060290882.html

"Instrumentalisation de la science": Bangui dénonce un rapport d’Américains sur la mortalité

"Instrumentalisation de la science": Bangui dénonce un rapport d’Américains sur la mortalité

Le ministère centrafricain de la Santé a dénoncé "l’instrumentalisation de la science et de la santé à des fins géopolitiques et géostratégiques" suite à la... 02.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-02T17:20+0200

2023-07-02T17:20+0200

2023-07-02T17:20+0200

afrique subsaharienne

république centrafricaine

mortalité

onu

coopération scientifique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/09/18/1044475067_0:201:1921:1281_1920x0_80_0_0_656c15612c85271e82a2ef8b7e8ab249.jpg

Le ministère centrafricain de la Santé a réagi à une étude qui alerte sur la mortalité dans le pays, de 4 fois supérieure aux estimations de l’Onu. Publiée en avril dans la revue scientifique britannique Conflict and Health, l’enquête a été faite par un groupe de chercheurs, dont des Américains, un Congolais, un Centrafricain.Selon le ministère, les résultats et les conclusions sont "irrecevables".Le ministère envisage de prendre les "dispositions appropriées" pour obtenir l’annulation de la publication. Par ailleurs, il recommande de suivre les données "validées par [l’institut centrafricain des statistiques] ICASEES et le système des Nations-Unies". Les autorités se réfèrent aux données d'ICASEES, selon lesquelles le taux de mortalité en Centrafrique en septembre 2022 était de 0,62 décès pour 10.000 personnes par jour.Les recherches sur la mortalité en RCAL’étude a été menée en 2022. Au total, les chercheurs ont interviewé 5.070 personnes.Selon les données recueillies, le taux de mortalité dans les zones contrôlées par le gouvernement centrafricain est de 105 décès pour 10.000 personnes par jour. Dans les zones échappant au contrôle de Bangui, il est de 115 décès pour 10.000 personnes par jour. Le taux brut de mortalité est de 1,85 dans les zones contrôlées et 1,31 dans les zones non contrôlées par le gouvernement.L'enquête comprenait des questions sur la santé et les défis des ménages. Les familles ont décrit le paludisme, la fièvre et la diarrhée comme les principales causes de décès signalées, la violence représentant 6% de toutes les morts.

afrique subsaharienne

république centrafricaine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, république centrafricaine, mortalité, onu, coopération scientifique