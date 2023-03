https://fr.sputniknews.africa/20230315/comment-la-russie-a-t-elle-aide-la-centrafrique-a-lepoque-de-la-pandemie-1058198992.html

Comment la Russie a-t-elle aidé la Centrafrique à l’époque de la pandémie

Le ministre centrafricain de la Santé publique a exposé à Sputnik Afrique les défis du système de santé publique et le bilan de la pandémie de Covid-19 dans... 15.03.2023, Sputnik Afrique

Pour ce qui est de la lutte contre le Covid-19 en RCA, "le bilan est excellent", a indiqué à Sputnik Afrique le Docteur Pierre Somsé, ministre centrafricain de la Santé publique.Une "aubaine"Cette année, le pays n'a enregistré qu'un décès. Le ministre attribue "cet excellent résultat" aux efforts déployés par le Président avec l'appui des différents partenaires, dont les Nations unies et la Banque mondiale. Mais aussi à "la Russie qui nous a appuyés en vaccins".La RCA a vacciné avec le Spoutnik Light, le Johnson & Johnson et des vaccins à deux doses comme le Pfizer. Ils "ont été pour nous une solution et une aubaine", "vu l'état de notre système de santé",a estimé le ministre."Un partenaire très important"La Russie et la République centrafricaine se sont en outre accordées sur l’élargissement du partenariat en matière d’économie, de commerce et de santé publique. Dans le domaine de la santé, les Russes "ont apporté une contribution vitale dans le développement du secteur de la santé de la Centrafrique" et notamment dans la formation de médecins. De très bons docteurs centrafricains ont également été formés en Russie, selon lui.

