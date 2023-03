https://fr.sputniknews.africa/20230312/comment-la-centrafrique-gere-t-elle-le-covid-19-1058172632.html

Comment la Centrafrique gère-t-elle le Covid-19?

Comment la Centrafrique gère-t-elle le Covid-19?

Le 11 mars marque le troisième anniversaire de la date à laquelle le Covid-19 a été qualifié par l’OMS de pandémie. La République centrafricaine (RCA) a enregistré son premier cas positif le 14 mars 2020. Mack-Allan Gbayanguele, médecin auprès du ministère centrafricain de la Santé, retrace auprès de Sputnik la stratégie de lutte locale contre ce virus.Il qualifie comme "positif" et "favorable" le bilan des actions des autorités pendant la pandémie:Mack-Allan Gbayanguele évoque des aides venant de la Banque mondiale, des systèmes de l’Onu, de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC, des organisations sous-régionales.Actuellement le pays continue d’appliquer des mesures pour contrer la propagation du virus:Alors que plusieurs décennies de crise militaro-politique ont causé la perte de beaucoup d'infrastructures sanitaires, le spécialiste considère comme prioritaire la formation de médecins et travailleurs du secteur de santé ainsi que la modernisation globale du système. Il appelle notamment la Russie "à donner beaucoup plus de bourses et de formations" dans le domaine de la santé publique.

