En RDC, un organe paramilitaire se lance dans la production du maïs et fait une récolte record

2023-07-02T13:56+0200

2023-07-02T13:56+0200

2023-07-02T14:34+0200

afrique subsaharienne

république démocratique du congo (rdc)

maïs

récolte

agriculture

Une performance record en RDC. Au 1er juillet, le Service national, structure rattachée à la présidence congolaise, a pu récolter 15.000 tonnes du maïs.En quatre ans, le volume de production a été ainsi multiplié par 15, a fait savoir le général-major Kasongo Kabwik, à la tête du Service national, relayé par la presse congolaise. En 2019, quand le Service national a commencé à cultiver le maïs, la récolte était de 1.000 tonnes.Des familles de militaires et policiers sont bénéficiairesLe maïs récolté va être distribué entre les familles de militaires et les policiers de Kinshasa, selon le général-major.Le Service national envisage ainsi de devenir le premier producteur de maïs en RDC, étant donné que cette culture y est la denrée la plus prisée.Le Service nationalCréé en octobre 1997, le Service national est un organe paramilitaire d’éducation et d’encadrement. Selon sa charte, la structure initie "de jeunes filles et garçons désœuvrés" aux travaux de production agricole, suivi d’une professionnalisation éventuelle, en leur donnant une formation paramilitaire et d’autodéfense.

