https://fr.sputniknews.africa/20230505/la-premiere-economie-africaine-augmente-sa-production-de-ble-1059054142.html

La première économie africaine envisage d'augmenter sa production de blé

La première économie africaine envisage d'augmenter sa production de blé

Dans un contexte de prix mondiaux élevés du blé, le Nigeria a le projet d'augmenter sa production de plus de 40% en 2023/2024. Jusque-là, le pays africain... 05.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-05T13:05+0200

2023-05-05T13:05+0200

2023-05-05T13:09+0200

afrique subsaharienne

nigeria

blé

importations

récolte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104204/78/1042047849_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f6868ed3ccbf3503f34b53842bda554e.jpg

Le Nigeria pourrait récolter jusqu’à 156.000 tonnes de blé pour la campagne 2023/2024, soit 42% de plus que le volume précédent, selon les prévisions du Foreign Agricultural Service (FAS), agence chargée des programmes internationaux du département de l'Agriculture des États-Unis.Сette hausse sera possible en raison d'un protocole d'accord signé par l’Association nationale des minotiers (FMAN) avec l’Association des producteurs de blé (WFAN) garantissant un prix convenu auquel les meuniers paient les producteurs de blé.Ainsi, la superficie récoltée devrait augmenter de 30% pour atteindre 130.000 hectares.Importations diminuéesEn même temps, les importations de blé devraient diminuer légèrement en raison de la flambée des prix mondiaux du blé et des efforts des autorités pour assurer l’autosuffisance en cette matière première alimentaire. Jusque-là, le pays africain dépendait largement des importations pour son approvisionnement en blé.La Russie était l'une des principales sources de blé dur bon marché pour le Nigeria, mais en 2022, sur fond d’hostilités en Ukraine, le pays africain a drastiquement diminué ses importations, selon le texte. "Il est difficile de faire en sorte que les navires livrent du blé russe, ce qui entraîne une baisse des achats de blé russe par les importateurs de blé nigérians", selon le rapport.Malgré l'augmentation prévue de la production, la consommation de blé diminuera de 6% par rapport à la campagne de commercialisation 2022/23 en raison de la détérioration des conditions macroéconomiques et du coût de production élevé.

afrique subsaharienne

nigeria

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, nigeria, blé, importations, récolte