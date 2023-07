https://fr.sputniknews.africa/20230702/domicile-dun-elu-attaque-policiers-blesses-incendies-5e-nuit-demeutes-en-france---videos--1060281225.html

Domicile d'un élu attaqué, policiers blessés, incendies: 5e nuit d'émeutes en France - vidéos

Domicile d’un élu attaqué, policiers blessés, incendies: 5e nuit d’émeutes en France - vidéos

La vague de violences déclenchée en France par la mort du jeune Nahel, tué par un policier lors d'un contrôle routier, a marqué le pas dans la nuit du 1er au 2... 02.07.2023

Le domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) a été attaqué à la voiture-bélier dans la nuit du 1er au 2 juillet, alors que la famille de l'élu était présente, a appris l’AFP auprès de la préfecture et de l'édile.Vers 1h30 (heure de Paris), alors que le maire LR Vincent Jeanbrun se trouvait à l'Hôtel de Ville de L'Haÿ-les-Roses, des émeutiers "ont lancé une voiture-bélier sur [son, ndlr] domicile avant d'y mettre le feu", a-t-il indiqué dans un communiqué publié sur Twitter.Son épouse et l'un de ses deux enfants ont été blessés, selon l’édile, qui a dénoncé "une tentative d'assassinat d'une lâcheté inqualifiable".Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat, selon BFM TV.Paris toujours au cœur des émeutesAlors qu'un gros dispositif de sécurité était déployé sur les Champs-Élysées dans la soirée du 1er juillet, quelques tensions ont été signalées dans la capitale.Un correspondant de Sputnik a filmé la situation à Paris, notamment les affrontements entre manifestants et forces de l’ordre.Une maison de quartier incendiée à PantinEn outre, des dégradations ont été signalées dans la cité des Courtillières à Pantin (Seine-Saint-Denis). Une maison de quartier a été incendiée, selon BFM TV. Les pompiers sont parvenus à rapidement mettre fin aux flammes qui gagnaient la façade, mais le bâtiment a été endommagé.Les pompiers ont été contraints de défoncer la porte et la maison de quartier ne pourra être utilisable pendant au moins plusieurs jours, voire semaines.Policiers blessés à MarseilleDeux agents de police ont été blessés dans la soirée du 1er juillet à Marseille, a fait savoir la préfecture de police citée par la chaîne. L'un d'eux a été touché au visage par un tir de mortier d’artifice. Conscient, il a été hospitalisé.Plus de 700 interpellationsEnviron 719 personnes ont été interpellées dans la nuit du 1er au 2 juillet, lors de la cinquième soirée de violences, a indiqué le ministère de l'Intérieur, dans un bilan encore provisoire.D’après Gérald Darmanin cette nuit était "plus calme grâce à l’action résolue des forces de l’ordre" par rapport aux jours précédents.À ce stade, 45 policiers et gendarmes ont été blessés, 577 véhicules et 74 bâtiments ont été incendiés, 871 incendies ont été comptabilisés sur la voie publique, a ajouté le ministère.

