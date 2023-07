https://fr.sputniknews.africa/20230702/des-violences-eclatent-en-suisse-un-echo-aux-emeutes-en-france-1060284679.html

Des violences éclatent en Suisse, un écho aux émeutes en France?

Des violences éclatent en Suisse, un écho aux émeutes en France?

2023-07-02

Des incidents comparables aux scènes de violences urbaines qui ont frappé la France après la mort de Nahel, ont éclaté dans la nuit du 1er au 2 juillet dans le centre-ville de Lausanne, en Suisse, relate le quotidien 20 Minutes.Selon le média, des appels à des émeutes ont été lancés sur les réseaux sociaux. Des malfrats se sont rassemblés et ont attaqué un quartier de la ville. D’après des témoins et la police cités par la source, il y avait "plus d’une centaine de personnes", dont certaines armées de projectiles.En conséquence, des scènes de dégradations, de pillages ainsi que l’utilisation d’au moins un cocktail Molotov ont été constatées.Des interpellations réaliséesLors de ces tensions, les forces de l’ordre ont procédé à sept interpellations, dont six mineurs, d’après les données de la police locale relayées par 20 Minutes.Il s’agit de trois jeunes femmes de nationalité portugaise, somalienne et bosniaque, de 15 et 16 ans, de trois garçons de nationalité suisse, géorgienne et serbe, de 15 et 17 ans, et d’un seul majeur, un Suisse de 24 ans, précise le média.Au petit matin du 2 juillet, il ne restait quasiment aucun stigmate de la nuit, a conclu la source.Une vague d’émeutesPlusieurs villes françaises ont vécu une cinquième nuit de violences du 1er au 2 juillet. Cela fait suite à la mort de Nahel, 17 ans, adolescent d’origine algérienne tué le 27 juin par un tir policier lors d’un contrôle routier.Environ 719 personnes ont été interpellées cette nuit au niveau national, a indiqué le ministère de l'Intérieur, dans un bilan encore provisoire.

