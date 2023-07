https://fr.sputniknews.africa/20230701/un-diplomate-americain-designe-ce-pays-comme-laplus-grande-menace-pour-la-securite-mondiale-1060279423.html

Un diplomate américain désigne ce pays comme la plus grande menace pour la sécurité mondiale

Un diplomate américain désigne ce pays comme la plus grande menace pour la sécurité mondiale

Il ne fait aucun doute que les États-Unis représentent le danger le plus sérieux pour la sécurité mondiale, estime Richard Haass, le président du Council on... 01.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-01T22:52+0200

2023-07-01T22:52+0200

2023-07-01T22:53+0200

Les États-Unis représentent la plus grande menace pour la sécurité mondiale, a déclaré Richard Haass, ancien diplomate américain de haut rang, cité par le New York Times.Son pays est devenu la principale source d'instabilité dans le monde, poursuit M.Haass qui est aussi président du Council on Foreign Relations depuis 2003. Mais les États-Unis sont concernés eux-aussi. L’effritement de son système politique signifie que pour la première fois de son histoire, la menace intérieure a dépassé la menace extérieure.L'ancien diplomate a également ajouté qu'au cours de ses dernières années à la tête du Council on Foreign Relations, les dirigeants d'autres nations lui ont demandé à plusieurs reprises ce qui était devenu la norme aux États-Unis et ce qui constituait l'exception. Il faisait référence aux changements survenus aux États-Unis et aux politiques de l'actuel Président Joe Biden et de l'ancien dirigeant Donald Trump.Richard Haass met fin à sa carrière dans l'organisation début juillet. Avant de la rejoindre, il a travaillé au département d'État et a également été conseiller de Colin Powell, secrétaire d'État sous George W. Bush.En décembre 2021, le diplomate a critiqué le retrait des troupes américaines d'Afghanistan. M.Haass a souligné que le Président américain Joe Biden avait pris la décision "dans l'esprit de Trump", en ne consultant personne et en laissant les alliés de l'Otan en plan.

