Le Pentagone utiliserait des fonds "ukrainiens" pour éradiquer sa dépendance à Moscou et à Pékin

Le Pentagone utiliserait des fonds "ukrainiens" pour éradiquer sa dépendance à Moscou et à Pékin

Pour se libérer de ses liens envers la Russie et la Chine en matière de chaînes d'approvisionnement de défense, les États-Unis investissent désormais dans des... 28.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-28T15:41+0200

2023-06-28T15:41+0200

2023-06-28T15:42+0200

chine

russie

états-unis

défense

pentagone

conflit ukrainien

ukraine

aluminium

cobalt

En adoptant, il y a plus d'un an, un plan d'aide à l'Ukraine à hauteur de 40 milliards de dollars, le Congrès des États-Unis a alloué moins de 2% de ce paquet à l'accélération de la production de munitions et a élargi l'accès aux minéraux critiques. À présent, le Pentagone commence à utiliser les 600 millions de dollars prévus par la Loi sur la production de défense.En développant la production de munitions, la Défense espère que ces fonds aideront également les chaînes d'approvisionnement de défense à réduire leur dépendance face à la Russie et la Chine, indique le média Defense News.Des matériaux stratégiquesLe 16 juin, 45,5 millions de dollars ont ainsi été consacrés pour renforcer la production d'aluminium, un matériau hautement prioritaire, dans l'Iowa. Cette somme a été accordée à Arconic, société industrielle spécialisée dans la fabrication de métaux légers, pour étendre son infrastructure et augmenter la capacité de production d'aluminium, selon le média.Entre-temps, la Russie contrôle plus de 75% du marché mondial de l'aluminium, nécessaire à la fabrication d'avions à réaction et de véhicules terrestres tactiques.En outre, le Pentagone a accordé, le 20 juin, 13,8 millions de dollars à The Timken Company, le seul fournisseur de roulements à billes particulièrement résistants, qui répondent aux normes du ministère de la Défense.La Chine en vedetteL'attribution de 15 millions de dollars provenant du paquet d'aide à l'Ukraine a également été annoncée le 15 juin. Il s'agit d'une étude de faisabilité sur l'exploitation du cobalt dans l'Idaho pour Jervois Mining USA. C'est un minéral essentiel dans la base industrielle de la défense que la Chine monopolise quasi intégralement.Avant même le début du conflit en Ukraine en février 2022, qui a provoqué une réduction des approvisionnements mondiaux en cobalt ukrainien, la Chine dominait le marché mondial. Pékin détient une part majoritaire, 70%, du cobalt extrait en République démocratique du Congo, le plus grand fournisseur mondial de ce métal, précise Defense News.Mardi dernier, Washington a annoncé l'octroi à Kiev d'une nouvelle tranche d'aide militaire de 500 millions de dollars. Elle comprend des armements indispensables pour l'offensive de l'armée ukrainienne et le renforcement de la défense antiaérienne. L'ambassade de Russie à Washington a qualifié de vaines les tentatives des États-Unis pour vaincre la Russie "par les mains de leurs larbins de Kiev".

