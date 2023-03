https://fr.sputniknews.africa/20230306/la-strategie-militaire-americaine-entrainera-plus-doperations-du-genre-nord-stream-selon-un-expert-1058117316.html

La stratégie militaire américaine entraînera plus d'opérations du genre Nord Stream, selon un expert

La stratégie militaire américaine entraînera plus d'opérations du genre Nord Stream, selon un expert

Les États-Unis "se voient comme un empire qui a toujours besoin de s’étendre", affirme à L’Afrique en marche Ahmed Kateb, chercheur algérien. D’où leurs... 06.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-06T17:12+0100

2023-03-06T17:12+0100

2023-03-06T17:12+0100

afrique en marche

podcasts

nord stream

afrique

sahel

présence militaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/06/1058117159_0:88:3329:1961_1920x0_80_0_0_ef7315f75e86be2adc8255e8f43c3a53.jpg

La stratégie militaire américaine entraînera plus d'opérations du genre Nord Stream, selon un expert Les États-Unis «se voient comme un empire qui a toujours besoin de s’étendre», affirme à L’Afrique en marche Ahmed Kateb, chercheur algérien. D’où leurs nombreuses bases militaires dans le monde, y compris en Afrique. Mais ce ne serait que l'arbre qui cache la forêt: Washington atteindrait souvent ses buts par «des guerres irrégulières illégales».

Selon des rapports parus en février 2023, près 800 sites et bases militaires américains sont encore opérationnels dans 80 pays et territoires différents. Une autre enquête publiée depuis quelques mois par le magazine d’investigation The Intercept, affirme que les États-Unis détiennent au total 34 sites militaires en Afrique. Il s’agit de 14 bases principales et de 20 camps ou avant-postes. Ce continent représenterait ainsi le deuxième théâtre des opérations américaines après le Moyen-Orient.Dans cette optique, pour l’interlocuteur de L’Afrique en marche, "le continent africain, notamment les régions du Sahel et de la Corne de l’Afrique, connaissent les influences directes de cette politique américaine et occidentale en général. La situation se complique en ce moment avec l’apparition d’autres puissances comme la Russie, la Chine, la Turquie, l’Inde, le Brésil et l’Iran, qui contestent l’hégémonie occidentale. C’est aux Africains de jouer des contradictions entre les intérêts des uns et des autres pour défendre et faire avancer leurs propres intérêts".Et selon un rapport de chercheurs de l'université de New York, en plus de l’Afghanistan, de l’Irak et de la Libye, "il manque au moins 17 pays" dans lesquels "les États-Unis se sont engagés dans des conflits armés par le biais de forces terrestres, de forces par procuration ou de frappes aériennes". Par ailleurs, le document identifie au moins 13 pays, en plus de la Somalie et du Cameroun, ayant connu ce genre d’opérations: l'Afghanistan, l’Égypte, l’Irak, le Kenya, le Liban, la Libye, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, la Syrie, la Tunisie et le Yémen.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

afrique

sahel

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

podcasts, nord stream, afrique, sahel, présence militaire, аудио