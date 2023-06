https://fr.sputniknews.africa/20230630/ex-selectionneur-russe-du-cameroun-les-federations-internationales-obeissent-a-celui-qui-paie-1060258896.html

Ex-sélectionneur russe du Cameroun: "Les fédérations internationales obéissent à celui qui paie"

Ex-sélectionneur russe du Cameroun: "Les fédérations internationales obéissent à celui qui paie"

Lors de la Coupe du monde de football de 1990, le Cameroun a créé la surprise en battant l’Argentine de Diego Maradona et en atteignant les quarts de finale... 30.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-30T17:11+0200

2023-06-30T17:11+0200

2023-06-30T17:11+0200

zone de contact

podcasts

sport

football

cameroun

argent

politique

afrique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/1e/1060257904_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_ebcf395a959905e17a29b9bc7112512f.jpg

Ex-sélectionneur russe du Cameroun: «Les fédérations internationales obéissent à celui qui paie» Lors de la Coupe du monde de football de 1990, le Cameroun a créé la surprise en battant l’Argentine de Diego Maradona et en atteignant les quarts de finale, une première pour un pays africain. Valeri Nepomniachi, entraîneur de l’équipe, dévoile à Sputnik Afrique les secrets de cet exploit et fait le point sur la situation du sport aujourd'hui.

"Ma tâche consistait à préparer l'équipe psychologiquement, sans trop de stress, afin qu'elle n'ait pas peur de jouer contre le champion du monde en titre. En ce sens, il n'y a pas eu de problèmes particuliers. Quant au plan de jeu, la tâche des footballeurs était de jouer le plus serré possible, le plus dur possible. Car nous savions que les Argentins ne seraient pas prêts pour un match aussi difficile", se rappelle Valeri Nepomniachi, entraîneur soviétique et russe qui est venu au Cameroun en 1988 pour créer la surprise avec l'équipe nationale du pays africain à la Coupe du monde.Le match décisif contre l'Angleterre, que le sélectionneur qualifie de plus intéressant de sa carrière, a été perdu, mais il estime que les Lions indomptables ont montré un jeu très solide lors du Mondial:Cependant les tendances qui prévalent actuellement dans le sport mondial sont inquiétantes pour Nepomniachi:"La politique a toujours été présente dans le sport, mais elle n'était pas aussi dominante auparavant. Aujourd'hui, toutes les fédérations internationales obéissent à celui qui paie. Si nous parlons du Comité olympique, il s'agit d'une organisation à but lucratif qui fait de l'argent. Tout comme la FIFA. Ce sont des organisations commerciales qui ne peuvent gagner de l'argent que si quelqu'un au sommet les finance".Retrouvez également dans cette émission:- Cham Ugala Uriat, ambassadeur d'Éthiopie en Russie, sur le renforcement des relations diplomatiques russo-éthiopiennes.- Judith Denise Tafangy, chargée d'affaires à l’ambassade de Madagascar en Russie, et Christophe Rabearivelo, dit Fofa, artiste malgache, sur l’exposition Russie-Afrique: unité culturelle.-Melchior Mukuri, historien, sur la Journée de l'indépendance du Burundi.Notre revue de presse traitera les sujets suivants:-L’Afrique du Sud donne des précisions sur la création d’une monnaie commune aux BRICS.-L’Arabie saoudite veut réduire ses exportations de pétrole vers les États-Unis.- la Russie qui dénonce les propos d’Emmanuel Macron sur la présence de la Russie en Afrique.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

cameroun

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, sport, football, cameroun, argent, politique, afrique, аудио